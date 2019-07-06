Son Dakika Haberleri: Denetleme sırasında fenalaşan Uzman Onbaşı Şevik hastanede şehit oldu
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Denetleme sırasında fenalaşan Uzman Onbaşı Şevik hastanede şehit oldu

30 dakika önce

Şanlıurfa'da denetleme sırasında fenalaşan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.

Denetleme sırasında fenalaşan Uzman Onbaşı Şevik hastanede şehit oldu, System.String[]
Şanlıurfa'da denetleme sırasında fenalaşan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Şehidin naaşı yarın memleketi Adana'ya getirilecek.

26 Haziran'da Şanlıurfa'da yapılan denetleme sırasında fenalaşan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik GATA'ya sevk edildi. GATA tedavi altına alınan Şevik tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şevik'in naaşı yarın öğlen memleketi Adana'nın Denizli Mahallesi'ndeki evine getirilecek. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Adana, Güncel
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