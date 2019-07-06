Denetleme sırasında fenalaşan Uzman Onbaşı Şevik hastanede şehit oldu
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Şanlıurfa'da denetleme sırasında fenalaşan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
'da denetleme sırasında fenalaşan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Şehidin naaşı yarın memleketi Adana
'ya getirilecek.
26 Haziran'da Şanlıurfa'da yapılan denetleme sırasında fenalaşan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik GATA'ya sevk edildi. GATA tedavi altına alınan Şevik tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şevik'in naaşı yarın öğlen memleketi Adana'nın Denizli
Mahallesi'ndeki evine getirilecek. - ADANA
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