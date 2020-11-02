Denetleme yapan polislere sinyal şoku - Son Dakika

Denetleme yapan polislere sinyal şoku

02.11.2020 10:50

Denetleme yapan polislere sinyal şoku Kimi sağ sinyali yakıp sola döndü, kimi ise sinyalini bile yakmadan geçmeye çalıştı Bu kavşakta 11 ay içerisinde 400 kaza meydana geldi Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda yaptığı denetimlerde şoke...

Denetleme yapan polislere sinyal şoku

Kimi sağ sinyali yakıp sola döndü, kimi ise sinyalini bile yakmadan geçmeye çalıştı

Bu kavşakta 11 ay içerisinde 400 kaza meydana geldi

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda yaptığı denetimlerde şoke eden görüntülerle karşılaştı. Bazı sürücüler sağ sinyal yakıp sola dönerken bazıları ise polisleri görünce sinyal verdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların önüne geçebilmek amacıyla kent merkezinde bulunan kavşaklarda sinyal denetimi yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde bazı sürücüler sağ sinyal yakarak sola dönüş yaptı, bazı sürücüler dönüşü yaptıktan sonra sinyal verirken bazı sürücüler ise polis ekiplerini görünce sinyal vermeye başladı. Halkın can ve mal güvenliğinin koruna bilmesi için denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, sinyal hatası yapan sürücüleri tek tek durdurdu. Araç sürücülerine sinyal vermenin önemi anlatıldı.

Adıyaman merkezde kural hatalarından dolayı 2020 yılında 11 ay içerisinde yaklaşık 400 maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi. Denetimlerin, MOBESE kameralarından, sivil polis ekipleri ve trafik polis ekipleri tarafından aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Aynı zamanda dönüşlerde sinyal vermeyen ve ya hatası yapan sürücülere 132 TL para cezasının uygulanacağı ise belirtildi.

Sinyal hatası yaparak denetimlerde durdurulan sürücüler, uygulamayı oldukça beğendiklerini ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne de teşekkür ettiklerini belirterek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını söylediler.

Denetleme yapan polislere sinyal şoku
Denetleme yapan polislere sinyal şoku
Denetleme yapan polislere sinyal şoku
Denetleme yapan polislere sinyal şoku

Trafik Denetleme, Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denetleme yapan polislere sinyal şoku - Son Dakika


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