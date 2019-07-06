Son Dakika Haberleri: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Haber

Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

49 dakika önce

Şanlıurfa'da denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.

Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu, System.String[]
Şanlıurfa'da denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da bir Mehmetçik'in 26 Haziran'da gerçekleştirilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Mehmetçik'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:07 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'deki müzik festivalinde yumruklar konuştu Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu Son Dakika! Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını, zabıta kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 21:56:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]