Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
49 dakika önce
Şanlıurfa'da denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:07 Kaynak: AA
'da denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da bir Mehmetçik'in 26 Haziran'da gerçekleştirilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Mehmetçik'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İngiltere'deki müzik festivalinde yumruklar konuştu
Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika! Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı
Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını, zabıta kurtardı