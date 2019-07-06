Son Dakika Haberleri: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerin şehit olması
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Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerin şehit olması

1 saat önce

Şanlıurfa'da 26 Haziran'daki denetlemeler esnasında rahatsızlanmasının ardından şehit olan askerin Adana'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerin şehit olması, System.String[]
Şanlıurfa'da 26 Haziran'daki denetlemeler esnasında rahatsızlanmasının ardından şehit olan askerin Adana'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.
Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Volkan Şevik'in (23), Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.
Şevik'in babaevine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Şehidin cenazesinin yarın toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:14 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Adana, Güncel
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