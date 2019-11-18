Son Dakika Haberleri: Denetlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı ortaya çıktı
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Denetlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı ortaya çıktı

6 saat önce

SANCAKTEPE'de zabıta ekiplerinin yaptığı denetim sırasında bir iş yerinde kumar oynatıldığı ortaya çıktı.

Denetlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı ortaya çıktı, System.String[]
SANCAKTEPE'de zabıta ekiplerinin yaptığı denetim sırasında bir iş yerinde kumar oynatıldığı ortaya çıktı. İş yerinde yapılan aramada 16 dizüstü bilgisayar ve kumar makinesi bulundu. Kumar oynayanlara idari para cezası kesildi.

Sancaktepe, Sarıgazi'de 31 Ekim Perşembe günü Zabıta ekipleri yaptıkları denetim sırasında bir iş yerinin ruhsatı olmadığını belirledi. Zabıta ekiplerine eşlik eden Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş yerinde yaptığı aramalarda 16 dizüstü bilgisayar, kumar makinesi ve kumardan elde edildiği düşünülen 680 lira ele geçirildi. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İş yerinin işletmecisi olan Osman T.(28) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman T. hakkında 'kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İş yerinde kumar oynadığı sırada yakalanan Namık B.(41), İsmail Y.(44), Ahmet U.(41) ve Tacettin B.(39) isimli kişilere de 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idare para cezası kesildi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:18 Kaynak: DHA
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