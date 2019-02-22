Denetlenen Sistem Güven Tazeler
1 saat önce
Artan kredi faiz oranlarının ardından 120 bin konutun satıldığı elbirliği sistemine, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından denetim uygulanacağı açıklandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin sistemin denetlenmesi adına yapacağı her girişimin destekçisiyiz. Emin Grup olarak alınan kararın yerinde ve doğru bir müdahale olduğunu düşünüyoruz alınan kararın yerinde ve doğru bir müdahale olduğunu düşünüyoruz.Sistemin kurucusu olarak kooperatifcilikte yaşanan suistimallerin bu sistemde de yaşanmaması ve halkımızın zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Son zamanlarda konut kredi faizlerinin artmasının ardından, ev sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği elbirliği sistemi; yüzde 50 büyüdü.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin getireceği denetim ile ilgili açıklama yapan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün," Biz 1991 yılında bu sistemi kurduktan sonra bizi taklit eden 300 tane şirket kurulmuştu. Şimdi bir elin parmakları kadar kalmadık. Ama faiz oranlarının son zamanlarda hızla artış göstermesiyle bu işi bilmeyen ve kolay gören yeni yeni şirketler oluşmaya başladı. Devletin bunun önüne geçmesi gerekiyor ve gerekli asgari şartların oluşturulması gerekiyor. Şirketlerin verdiği taahhütlerde bir sınır olmalıdır. Kooperatifcilikte yaşandığı gibi suistimallerin olmaması için hızlı bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor"dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:49 Kaynak: Bültenler
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