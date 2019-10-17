Deney Filmi

Albay Vladimir, askeri bilim adamıdır. Gizli bir deney üzerinde çalışan Vladimir, Rus hükümetinden deney için gereken izinleri alamayınca çareyi Türkiye'ye gitmekte bulur. Sahte evrak hazırlayıp ekibi ile birlikte Türkiye'ye giden Vladimir, gizli bir mekanı hücre ve sağlık ekipmanları ile donatır. Uyku üzerine bir deney yapan Vladimir, bunun için uygun denek aramaya başlar. Kaldığı evin çevresinden insanları kaçırıp onları hücrelere koyan Vladimir, tüm hazırlıklarını bitirip 30 günlük uyku deneyini başlatır. 6 kişinin bulunduğu hücrede 30 gün boyunca deneklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler bulunur. Hücrenin içi, deneklerin uyumalarını engellemek için ışık ve odaya kimyasal salmak için düzenekler döşenir. Deneyin on beşinci gününden itibaren deneklerde bir takım farklılıklar görülmeye başlar. Gün geçtikçe insanlıktan çıkan denekler, içlerinde gizli kalan karanlık tarafından ele geçirilir.

Yönetmen: Birol Kurt

Senaryo: Serkan Aygören

Oyuncular: Selçuk Kılıç, Serdar Yıldırım, Ercüment Fidan, Büşra Acar, Emel Genç, Denizhan Seçer, Yağız Aydoğan, Hamdi Gürbüzoğlu, Bedirhan Barışer

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Deney

Yapımcı Firma: Aliwood Productions

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: STL3

Vizyon Tarihi: 01.11.2019



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