Son Dakika Haberleri: Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu Sona Erdi

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu Sona Erdi

1 saat önce

Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜDAM) düzenlediği "2. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu" katılımcılara belgelerinin takdim edilmesi ile son buldu.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu Sona Erdi, System.String[]
Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜDAM) düzenlediği "2. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu" katılımcılara belgelerinin takdim edilmesi ile son buldu.

DÜDAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Beyazçiçek'in koordinatörlüğünde yürütülen eğitimlerde, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, yüksek lisans öğrencileri ve kurum dışından gelen araştırmacı bilim insanlarına, deney hayvanlarının araştırmalarda kullanırken dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Yaklaşık 30 bilim insanının katılım gösterdiği ve 2 hafta süren eğitimde sertifika alan katılımcılar, aldıkları sertifika ile deney hayvanları üzerinde bilimsel çalışmalar yapabilme yetkinliğine sahip oldular. Sertifika töreni sonrası açıklamalarda bulunan bazı katılımcılar, DÜDAM çalışanların eğitim süresince kendileriyle birebir ilgilendiklerini, oldukça verimli bir kurs dönemi geçirdiklerini ifade ederek, yetkililere ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler. Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin belirli aralıklarla düzenlediği Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu'nun 3.sünü yaklaşık 5 ay sonra yapacak. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:09 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Güncel
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