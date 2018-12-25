Son Dakika Haberleri: Deney Yaparken Gazdan Etkilenen 15 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Deney Yaparken Gazdan Etkilenen 15 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Deney yaparken gazdan etkilenen 15 öğrenci hastaneye kaldırıldıKİLİS - Kilis'in Yavuzlu köyünde, Fen Bilgisi dersinde yayılan gazdan etkilenen 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Deney yaparken gazdan etkilenen 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

KİLİS - Kilis'in Yavuzlu köyünde, Fen Bilgisi dersinde yayılan gazdan etkilenen 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yavuzlu Köyü Ortaokulu 6. sınıfta eğitim gören öğrenciler Fen Bilgisi dersinde deney yaparken çıkan gazdan etkilenen öğrenciler Yavuzlu Sağlık Ocağına götürüldü. Buradan ambulanslar ile tedbir amaçlı 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:13 Kaynak: İHA

Kilis, Yavuzlu, 3. Sayfa
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