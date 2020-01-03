Deneyap gençliğe yön verecek - Son Dakika
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Deneyap gençliğe yön verecek

6 saat önce

3 yıllık bir süreçte, tamamen ücretsiz olarak hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma, hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkanı elde edebilecek gençlere yönelik 9 Şubat'ta öğrenci seçme sınavının yapılacağı Deneyap için son başvuru tarihi 6 Ocak.

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3 yıllık bir süreçte, tamamen ücretsiz olarak hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma, hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkanı elde edebilecek gençlere yönelik 9 Şubat'ta öğrenci seçme sınavının yapılacağı Deneyap için son başvuru tarihi 6 Ocak.


Deneyap Projesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Programında yer alan "81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Kurulması" hedefi doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK, işbirliğiyle hayata geçirildi. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak Robotik Kodlama, Elektronik Programlama, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik, üretici düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Programa katılan öğrenciler 3 yıllık bir süreçte, hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma, hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkanı elde edebilecek. Atölye programları ortaokul düzeyinde halihazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8,9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap ediyor.


Milli teknoloji hamlesine genç fikirler


Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla oluşturulan Deneyap'da ilgisi ve yeteneği olan gençler yeterli imkanlarla doğru şekilde yönlendirilecek. Öğrencilerin girişimcilik, üretici düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlanan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, ücretsiz eğitimler alacak. 3 yıllık bu süreçte, hem temel teknoloji yetkinlikleri, hem özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek.


Son Başvuru 6 Ocak


Deneyap Türkiye'nin ilk faz çalışması olan Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon illerinde Temmuz 2019'da başlayan eğitimler 1920 öğrenciyle devam ediyor. Bu yıl Antalya'da dahil olmak üzere 9 Şubat'ta yeni öğrenciler için sınav yapılacak. Son başvuru tarihinin 6 Ocak olduğu Deneyap sınavları hakkında detaylı bilgi www.deneyapturkiye.org internet adresinden paylaşılıyor. - ANTALYA

Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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