Deneyap öğrencileri tasarladıkları robotları sergiledi - Son Dakika
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Deneyap öğrencileri tasarladıkları robotları sergiledi

6 saat önce

Türkiye'nin 12 ilinde hayata geçen Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimleri kapsamında, Edirne'de "Robotik-Kodlama Proje Şenliği" düzenlendi.

Deneyap öğrencileri tasarladıkları robotları sergiledi, System.String[]

Türkiye'nin 12 ilinde hayata geçen Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimleri kapsamında, Edirne'de "Robotik-Kodlama Proje Şenliği" düzenlendi.

Edirne Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte, proje kapsamında robotik kodlama eğitimi alan lise grubu öğrencilerinin oluşturduğu 12 takımdan toplam 63 öğrenci, tasarladıkları robotları sergiledi.

Dönem boyunca robotik kodlama eğitim alan öğrencilerin kendi tasarımları olan robotlar, eğitmenlerden tam not aldı.

"Amaç geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek"

Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri Edirne Koordinatörü Gökhan Ballıklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin amacının geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek olduğunu söyledi.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren kodlama, bilim ve üretimle iç içe olmalarını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirten Ballıklıoğlu, "Kendilerinin tasarlamış oldukları ürünleri ortaya koymalarını istiyoruz. Bunu yaparken çağımızın gerektirmiş olduğu en iyi ekipmanları kullanarak bunları sağlamalarını istiyoruz." dedi.

Projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın katkılarıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Ballıklıoğlu, şöyle devam etti:

"12 eğitim başlığı altında eğitimlerimiz veriliyor. Üç yıllık bir plan içindeyiz. İlk iki yılı tamamen eğitimlerle geçecek. Üçüncü yılda ise projelere ve faaliyetlere yönlendirmeler olacak. Çocuklarımız ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmalarını teşvik edeceğiz. Bireysel çalışmalardan ziyade bir ekip çalışması altında çocuklarımız çalışmalar yapıyor. Bu onların ileride ki iş yaşamlarına da önemli katkılar verecektir."

Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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