Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi - Son Dakika
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Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi

20.03.2022 11:00

CUMHURBAŞKANLIĞI'nın ilk 100 günlük icraat programı kapsamında, teknoloji üretme yetkinliği yüksek gençler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi'nde bir araya gelen 5 liseli, geliştirdikleri su altı robotu ile ODTÜ Robot Günleri'ne katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'nın ilk 100 günlük icraat programı kapsamında, teknoloji üretme yetkinliği yüksek gençler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi'nde bir araya gelen 5 liseli, geliştirdikleri su altı robotu ile ODTÜ Robot Günleri'ne katıldı. Öğrenciler, su altı araştırmaları, keşif, mayın temizleme, su altı tamirlerinde kullanılabilen robot ile ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek otonom insansız su altı araçları yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için başvuru yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde 81 ilde Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi kuruldu. Edirne Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyesi'nde bir araya gelen 4'ü fen, 1'i Anadolu lisesinde eğitim gören 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri Beril Yenice, Esra Çakır, Kerem Yıldız, Kadircan Bilir ve Tunç Tuncay, su altı robotu geliştirdi. Öğrenciler, 1 yıllık çalışma sonucu geliştirdikleri 'MTR-Alpha' isimli, yazılımı ve tüm tasarımı kendilerine ait robot ile Teknofest 2021'e katıldı. Liselilerin robotu, burada insansız su altı kategorisinde ilk 10 içinde yer aldı. 5 öğrencinin projesi, ODTÜ Robot Günleri'nde de ilgi gördü. Öğrenciler, şimdi aynı robot ile ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 25-31 Temmuz'da düzenlenecek 'Robosub' otonom su altı araçları yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için başvuru yaptı.

İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN DENİZ ALTINDA GÖREV

11'inci sınıf öğrencisi Beril Yenice, Teknofest 2021'deki başarıları ile yetinmek istemediklerini belirterek, "Bu yıl Amerika'da düzenlenecek 'Robosub' yarışmasına katılacağız. Su altı hokey, su altı montaj ve robotun insan müdahalesi olmadan yapacağı görevler vardır, bunları başardık. Taşıyıp kaldırabilen bir robot yaptık. Bu robot aynı anda görüntü de inşa edebiliyor, bir şeyleri de itebiliyor. Bu robot su altı arama kurtarmalarında da kullanılabiliyor, su altı tamirinde otonom bir şekilde de kullanılabiliyor. Çok kapsamlı ve geliştirmeye açık bir robot. İnsan müdahalesi olmaksızın robotumuz deniz altında görevlerini yerine getirebilecek" dedi.

'ÜLKEMİZİ SU ALTI KATEGORİSİNDE İLERLETMEK İSTİYORUZ'

Beril Yenice, robotun 'mavi vatan'da da kullanılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim 'mavi vatan'ımız çok önemli, bu son zamanlarda daha da anlaşıldı. Biz istiyoruz ki ülkemizde su altı konusunda inovatif ürünler ortaya konsun, biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz; büyüdüğümüzde şirketleşmek istiyoruz. Ülkemizi su altı kategorisinde daha da ilerletmek istiyoruz, ülkemizin bu alanda lider olabilecek konumda olduğunu biliyoruz. 3 tarafımız denizlerle çevrili ve jeopolitik olarak çok önemli konumdayız, bu yüzden denizlerimize sahip çıkmalıyız, onların önemi çok büyük. Hem araştırma konusunda hem de savunma konusunda insansız su altı robotları çok önem kazanacak. Robotumuzda kendimize ait sistem ve tasarım var. Arama kurtarma çalışmalarında, keşif çalışmalarında, su altı tamirlerinde çok rahat şekilde kullanılabiliyor. Hem uzaktan kumandası var hem de insan müdahalesi olmadan otonom olarak çalıştırılıyor. Hem keşif için hem de otonom olduğu için 'mavi vatan' haritalandırması açısından hem de otonom olduğu için su altı mayını temizleme gibi alanlarda kullanılabilir."

Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi
Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi
Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi
Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi
Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi
Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi
Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi
Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi
Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi
Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi
Deneyap'ta bir araya gelen liseliler, su altı robotu geliştirdi

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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