Son Dakika Haberleri: Deneyap Teknoloji Atölyeleri Başlıyor

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Başlıyor

33 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında kurulacak olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin ilk adımı atılıyor.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Başlıyor, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında kurulacak olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin ilk adımı atılıyor. Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ilk kısmı Edirne dahil 12 ilde açılacak.

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ilk kısmı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde açılacak.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirme amacıyla kuruldu. Teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modelinin esas alınarak; Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor.

Deneyap Türkiye'ye katılmak isteyen öğrenciler, iki aşamalı seçme sınavına girecek. Belirlenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi tarafından, ilgili illerde yapılacak sınavın başvuru dönemi ise 14 Ocak'ta başladı. Başvurular, 3 Şubat'a kadar devam edecek. Sınav başvuruları ücretsiz olacak.

Deneyap Türkiye'nin bir parçası olmak isteyen gençler ve velilerin, proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://www.deneyapturkiye.org/ internet adresini ziyaret edebilecekleri de ifade edildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

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