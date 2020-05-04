Deneyap Teknoloji Atölyeleri, binlerce öğrenciye keşfetme tutkusu kazandırıyor - Son Dakika
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Deneyap Teknoloji Atölyeleri, binlerce öğrenciye keşfetme tutkusu kazandırıyor

6 saat önce

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı), keşfetme tutkusuna sahip öğrenciler yetiştirmek, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında bağımsızlığını kazanması için hayata geçirdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri, bugüne kadar 30 ilde 240 bin öğrenciye ücretsiz olarak ev sahipliği yaptı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, binlerce öğrenciye keşfetme tutkusu kazandırıyor, System.String[]

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı), keşfetme tutkusuna sahip öğrenciler yetiştirmek, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında bağımsızlığını kazanması için hayata geçirdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri, bugüne kadar 30 ilde 240 bin öğrenciye ücretsiz olarak ev sahipliği yaptı.

T3 Vakfı'ndan alınan bilgiye göre, vakıf tarafından 2017 yılında başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile başlatılan Deneyap Türkiye Projesi ile hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile başlatılan "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı" ve "Deneyap İstanbul" isimli programlar ile hizmet vermeyi sürdürüyor.

"Deneyap" markasının sahibi olan vakıf, İstanbul'da İBB iş birliğiyle 2017 ve 2018'de "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı"nı düzenledi. Bu kapsamda 60 bin başvuru alındı. Başvurular arasında 1.500 öğrenci eğitim almaya hak kazanırken, bu öğrenciler 12 farklı ilçedeki atölyelerde eğitimlerini sürdürdü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle yürütülen Deneyap Türkiye Projesi'nin ilk faz çalışmasında Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da açılan atölyeler için alınan 80 bin başvuru içerisinden seçilen 1.920 öğrenciyle Temmuz 2019'dan beri eğitimler devam ediyor.

İkinci faz çalışması olarak Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere toplam 18 ilde kurulan atölyeler için alınan 100 bin başvuru içerisinde 2 bin 880 öğrenci eğitim almaya hak kazanacak.


Yüksek hassasiyetli prototipleme cihazları bulunuyor

4. ve 5. sınıf öğrencileri ile 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıflara devam eden öğrencilerin eğitim alabildiği atölyelere giriş için 2 aşamalı teori ve pratik sınavlar gerçekleştiriliyor.

36 aylık eğitim programına dahil olmaya hak kazanan öğrenciler; tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti (IoT), ileri robotik, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri ve mobil uygulama, nanoteknoloji ve malzeme bilimi ile yapay zeka (AI) olmak üzere 10 farklı alanda ücretsiz teknoloji eğitimi alıyor.

Bu süreç; ilk 12 ay, ikinci 12 ay ve son 12 ay olmak üzere 3 aşamadan oluşan toplamda 36 ay ücretsiz olarak veriliyor.

Eğitim dönemi sonrasında öğrenciler, 12 ay boyunca mentor desteği ile ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmaları yönünde destekleniyor.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, uygulanan eğitim modelinin altyapısına yönelik bir konseptte tasarlanırken, her atölyede dersliklerin yanı sıra eğitim içeriklerine uygun teknik ekipmanlarla donatılmış üretim sınıfları oluşturuldu.

Üretim sınıflarında öğrencilerin fikirlerini üretime dökebilmelerini sağlayacak çeşitli düşük hassasiyetli prototipleme malzemeleri, ihtiyaç duyulan alet ve edavatın yanı sıra cnc, lazer markalama, 3 boyutlu yazıcı, torna, freze gibi yüksek hassasiyetli prototipleme cihazları yer alıyor.

Öğrencilerin mühendislik yanlarının güçlü olması kadar sosyal yanlarının da güçlü olması gerektiğini düşünülerek teknik gezi organizasyonları, yaz ve kış kamp organizasyonları, piknik organizasyonları, proje şenlikleri gibi birçok organizasyon düzenleniyor.

2 yıl içerisinde 100 Deneyap atölyesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle başlatılan Deneyap Türkiye projesi ile 2 yıl içerisinde 81 ilde toplam 100 Deneyap atölyesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İBB ile beraber yürütülen Deneyap İstanbul Projesi kapsamında ise kentte 12 atölye mevcut.

1.000'in üzerinde eğitmen atölyelerde görev aldı

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde her derslikte 2 eğitmen eğitim verirken, öğrencilerin gelişimlerini takip eden psikoloji ve PDR alanlarından gönüllü gözlemciler bulunuyor.

Eğitmen ve gözlemcilerin tüm başvuru, değerlendirme, eğitmen eğitimi, takip ve ödeme süreçleri T3 Vakfı tarafından sağlanıyor.

Atölyelerde eğitim vermek için başvuru yapan eğitmen adayları, 3 aşamalı değerlendirme süreçlerinden geçerek atölyelerde verilecek eğitim içerikleri doğrultusunda teknik ve pedagojik eğitimlerin verildiği eğitmen eğitimi kampına alınıyor.

Kamp sonrasında eğitmenler, her hafta sonu sorumlu olduğu atölyede eğitimlerini veriyor. 2017 yılından beri 1.000'in üzerinde eğitmen atölyelerde görev aldı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan öğrenciler, bireysel veya takım olarak birçok ulusal ve uluslararası yarışmada çeşitli dereceler elde etti.

Vakıf maddi destekte bulundu

Bu arada, tüm bu süreçte her eğitim başlığı için eğitim içeriklerinin oluşturulması, konseptin ortaya çıkarılması, eğitimlerin verilmesi vakıf gönüllüleri ve bursiyerleri tarafından gerçekleştirilirken, vakıf, Deneyap'ların kurulum ve işletme süreçlerinde maddi katkı sağladı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde, atölyelerde bulunan teknik ekipmanların kullanımıyla gönüllüler ve eğitmenler tarafından siperlik üretimi yapılıyor. Ayrıca, içinde bulunulan süreçte öğrenciler için uzaktan eğitim sistemi yapılandırıldı ve uzaktan yazılım eğitimleriyle öğrencilere eğitim imkanı sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 03:12 Kaynak: AA


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