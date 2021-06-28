Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları başladı

30 ilde öğrencilerine teknoloji eğitimleri veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin Öğrenci Seçme Sınavı'na başvurular başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı açıklamasına göre, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, 3. fazda 27 ilde daha açılıyor. Öğrenciler, e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanabilecek. Yeni açılacak atölyeler için ilk aşama olan e-sınav başvuruları başladı.

Başvuru alınacak illerde öğrenim gören 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 4. 5. 8. lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıfta okuyan öğrencileri, e-sınava başvuru yapabilecek. Başvuru alınacak iller arasında Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van yer alıyor.

Adayların elektronik ortamda yapılacak olan sınava ön başvurularını "https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/" web sitesi üzerinden 4 Temmuz saat 23.59'a kadar tamamlamaları bekleniyor.

Ön başvurusu onaylanan adaylara sınav salonu ve sınav saatini seçme imkanı sunulacak. Ön başvuru süreci tamamlandıktan sonra sınav yeri ve seans seçimi 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Ön başvurusunu tamamladıktan sonra sınav salonu ve sınav saatini seçen adayların başvuru aşaması tamamlanmış olacak. Adayların başvuru sürecini KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) "https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/" üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

Sınav, 2-23 Ağustos tarihleri arasında 27 ilde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleşecek. Sınavla ilgili detaylı bilgiye "https://www.deneyapturkiye.org/haber-DENEYAP-Teknoloji-Atolyeleri-Ogrenci-Secme-Sinavi-Basvurulari-Basladi-57.html" adresinden de ulaşılabiliyor.