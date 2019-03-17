Son Dakika Haberleri: Deneyap Teknoloji Atölyeleri" Seçme Sınavı Yapıldı

Deneyap Teknoloji Atölyeleri" Seçme Sınavı Yapıldı

31 dakika önce

Pilot illerden biri olan Edirne'de "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" seçme sınavı yapıldı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri
Pilot illerden biri olan Edirne'de "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" seçme sınavı yapıldı.

Trakya Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen sınava, 4, 5, 8, ve 9. sınıflarla lise hazırlık sınıfı öğrencileri katıldı.

Sınava girişte öğrencilerin belgeleri yetkililer tarafından kontrol edildi, öğrenciler sınıflara yönlendirildi.

Yaklaşık 2 saat sürecek sınavda öğrenciler içeride ter dökerken, aileleri de dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti.

12 ilde yapıldı

Türkiye genelinde, Edirne dışında Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da yapılan sınavlara, 4, 5, 8, ve 9. sınıflarla lise hazırlık sınıfı öğrencileri katıldı.

Matematik, fen, algoritma ve genel kültür içeriklerinin olduğu, problem çözme, eleştirel düşünebilme ve veri yorumlayabilme becerilerinin ölçüleceği sınavda başarı gösteren öğrenciler, nisan ayında yapılacak uygulama sınavına dahil edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Pilot, Edirne, Güncel
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