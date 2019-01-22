Deneyap Teknoloji Atölyesi Eskişehir'de de Açılacak

Milli Teknoloji hamlesi Gençlik Merkezlerinde kurulacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular, aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 12 ilde başladı.

Milli Teknoloji hamlesi Gençlik Merkezlerinde kurulacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular, aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 12 ilde başladı.



Eskişehir'deki Deneyap Teknoloji Atölyesi, Gençlik ve Spor Odunpazarı Gençlik Merkezinde açılacak. Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi hayata geçiriliyor. Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ilk kısmı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde açılıyor. Deneyap Türkiye adı verilen Proje, Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Kurulacak Teknoloji Atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli ile Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor. Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık bir program sunulan Deneyaplarda eğitimler ise tamamen ücretsiz olacak.



İlgili yaş grubunda bulunan öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyelerine katılabilmeleri için tek şart ise, yapılacak iki aşamalı seçme sınavında başarılı olmaları. Belirlenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından, ilgili illerde yapılacak sınavın başvuru dönemi ise 14 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri olarak belirlendi. Sınav başvuruları, eğitimin kendisi gibi yine ücretsiz olacak. Tüm Türkiye'de, geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Deneyap Türkiye, hızlı bir şekilde diğer illerde de yaygınlaştırılacak. Bu gelişim imkanının, 2020 yılsonuna kadar 81 ildeki gençlerle buluşturulması planlanıyor. - ESKİŞEHİR

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