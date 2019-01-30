Deneyap Teknoloji Atölyesi" Yetenekli Öğrencileri Bekliyor

Alanya Gençlik Müdürü Emre Kıldırgıcı, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan "Deneyap Teknoloji Atölyesi"ne yetenekli gençlerin başvurmasının önemli olduğunu söyledi.

Alanya Gençlik Müdürü Emre Kıldırgıcı, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan "Deneyap Teknoloji Atölyesi"ne yetenekli gençlerin başvurmasının önemli olduğunu söyledi.



Kıldırgıcı, Alanya Gençlik Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi'nin hayata geçirildiğini ifade etti.



Proje çerçevesinde Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ilk etapta kurulacak 12 il arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Kıldırgıcı, atölyelerin 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıf ile lise hazırlık öğrencilerine yönelik olduğunu hatırlattı.



Eğitimlere Mayıs ayında başlanacağına işaret eden Kıldırgıcı, sınav başvurularının 3 Şubat'ta sona ereceğini, sınavın ise 17 Mart'ta gerçekleştirileceğini kaydetti.



Kıldırgıcı, sınav başvuruları ve eğitimin ücretsiz olacağını kaydederek, "Yetenekli gençlerimizin başvurmaları çok önemli. Geleceğin teknoloji yıldızlarını bulmak adına çok önemli bir proje. Bu proje çocuklarımızın geleceğin Türkiye'sine hazırlanması, ülkemize ve vatanımıza hayırlı bir birey yetiştirmek amacı güdüyor. Tüm halkımızı bu öneli projeye davet ediyorum" diye konuştu.

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