Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı - Son Dakika
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Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı

04.06.2022 10:10

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de öğrenci seçme sınavı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de öğrenci seçme sınavı düzenlendi.

Edirne Gençlik Merkezi'nde yapılan sınav, dörder seans halinde 800 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği proje için ter döken öğrenciler "e-sınav" yöntemiyle gerçekleştirilen seçme sınavında 100 dakikada 40 soruyu cevaplıyor.

Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Gökhan Ballıklıoğlu, AA muhabirine, atölyenin amacının geleceğin mühendislerini yetiştirmek olduğunu söyledi.

Eğitimlerin ücretsiz olduğunu belirten Ballıklıoğlu, "Çocuklarımız bizlerle 2 yıl boyunca elektronik, kodlama, robotik, yapay zeka, üç boyutlu tasarım ve üretim konularıyla ilgili eğitim alacaklar. Son senede gençlerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara gönderilerek toplamda 3 senelik bir eğitim alacaklar. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesine önem veriyoruz." dedi.

Ballıklıoğlu sınav başvurularının 10 Haziran'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Atölye programları ortaokul düzeyinde 4. ve 5. sınıftakilere, lise düzeyinde ise 8. 9. ve lise hazırlık sınıfı öğrencilerine hitap ediyor.

Edirne'de yazılı ve uygulama sınavını başarıyla tamamlayan 160 öğrenci 8 sınıf halinde 3 yıl boyunca ücretsiz eğitim hakkı kazanacak.

Öğrenciler neler öğreniyor

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere ilk 2 yılda robotik ve kodlama, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, yazılım teknolojileri, mobil uygulama, tasarım ve üretim, enerji teknolojileri, ileri robotik, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, siber güvenlik, nanoteknoloji ve malzeme bilimi gibi proje temelli dersler verilecek.

Son bir yılda ise öğrenciler, yatkın oldukları alanlarda takımlar halinde teknoloji temelli ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı

YORUMLAR
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1950 ÖĞRENCİ 'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ' SINAVINDA TER DÖKECEK 1950 ÖĞRENCİ 'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ' SINAVINDA TER DÖKECEK Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor Öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim almak için yarışıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı yapıldı - Son Dakika

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