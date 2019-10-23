Son Dakika Haberleri: “Deneyerek Öğreniyorum” projesiyle 300 bin kişiye ulaşacak
Son Dakika Ekonomi “Deneyerek Öğreniyorum” projesiyle 300 bin kişiye ulaşacak

“Deneyerek Öğreniyorum” projesiyle 300 bin kişiye ulaşacak

57 dakika önce

Bursagaz'ın güvenli doğalgaz kullanımına yönelik bilinçlendirme kampanyası başladı.

“Deneyerek Öğreniyorum” projesiyle 300 bin kişiye ulaşacak, System.String[]

Bursagaz'ın güvenli doğalgaz kullanımına yönelik bilinçlendirme kampanyası başladı. "Ailenizin güvenliği sizin elinize" sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde ayrıca aralık ayında çocuklara yönelik "Deneyerek Öğreniyoruz" projesi de başlatılacak.

Bursagaz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:14 
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