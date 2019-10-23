“Deneyerek Öğreniyorum” projesiyle 300 bin kişiye ulaşacak
57 dakika önce
Bursagaz'ın güvenli doğalgaz kullanımına yönelik bilinçlendirme kampanyası başladı.
Bursagaz'ın güvenli doğalgaz kullanımına yönelik bilinçlendirme kampanyası başladı. "Ailenizin güvenliği sizin elinize" sloganıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde ayrıca aralık ayında çocuklara yönelik "Deneyerek Öğreniyoruz" projesi de başlatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:14
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