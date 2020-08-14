Deneyim şartından iş bulamayan mühendislere iş fırsatı - Son Dakika

Deneyim şartından iş bulamayan mühendislere iş fırsatı

ÜNİVERSİTEDEN yeni mezun olan ve her iş başvurusunda önüne çıkan 'deneyim' şartını aşamayan genç mühendislere Antalya'daki AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi istihdam sağladı.

Deneyim şartından iş bulamayan mühendislere iş fırsatı, System.String[]

ÜNİVERSİTEDEN yeni mezun olan ve her iş başvurusunda önüne çıkan 'deneyim' şartını aşamayan genç mühendislere Antalya'daki AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi istihdam sağladı. 20 mühendisi bünyesine alıp maaş vererek pratik eğitimden geçiren firma bu yıl içerisinde 40 mühendisi deneyim şartı aramadan istihdam edeceğini duyurdu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi, 25'inci yılında bünyesinde oluşturduğu eğitim modülü ile genç mühendislere kişisel, mesleki ve kurumsal gelişim eğitimleri sunduğunu açıkladı.

Elektrik, elektronik, makine ve mekatronik alanlarında 20 mühendisi bünyesinde istihdam eden firma 3 aylık eğitimin sonunda mülakatı geçen mühendislerle birlikte çalışmaya devam edeceğini, birlikte çalışma imkanı bulamadığı mühendislere ise istedikleri yerde istihdam edilmeleri konusunda destek sağlayacağını duyurdu.

Şirket konuyla ilgili şu bilgilendirmede bulundu;

"AKE-MEP projesi kapsamında eğitim verilen mühendisler, firma içindeki tüm sosyal haklardan faydalanırken ayrıca İş-Kur üzerinden de maaş alıyor. Üretim tesisindeki tüm faaliyetlerde görev alarak üniversitede aldıkları teorik eğitimi pratikte de uygulama imkanı yakalayan mühendisler, işe alım sürecindeki 'deneyim' kriterini de burada tamamlamış oluyor.  20 mühendis her sabah deneyimli mühendisler tarafından o günkü çalışma programlarını bir toplantıyla belirleyip işbaşı yapıyor. Kaynaktan montaja, proje çiziminden AR-GE çalışmasına kadar üretimin her safhasında yer alan mühendisler en başından takip ettikleri ürünlerin testini de yine birlikte yapıyor."

YILDA 40 MÜHENDİS İSTİHDAMI

Yılda iki defa olmak üzere 20 mühendisi istihdam etmek üzere bünyelerine alacaklarını ve eğitimden geçireceklerini ifade eden AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan, 25 yıldır mesleki eğitime önem verdiklerini anlattı. Dünyada geçerli olan bir iş yaptıklarını da kaydeden Gürkan, "Bütün firmalar deneyimli mühendis ararlar. Mezun olan arkadaşlarda iş ararlar. Biz bu süreci kısaltmak istedik. Genç arkadaşlarımız için bir ilan açtık ve çeşitli mülakatlardan geçtiler. Burada bir fiil işin başında olarak hem eğitim alıyorlar hem de işi yerinde görüp deneyimliyorlar" dedi.

DENEYİM ŞARTI ARANMIYOR

Programın bitmesini takiben bir mülakat daha yapacaklarını anlatan Canan Keskin Gürkan, "20 kişilik bir kadromuz var. Hatta yılda iki defa bu projeyi uygulayacağımızı düşünürsek yılda 40 mühendisi istihdam edeceğiz. Dünyada geçerli olan bu mesleği gençlerimize sevdirmek istiyoruz. Burada çalışmak zorunda değiller. Memleketlerine dönerlerse orada bir bayiliğimizi verebiliriz. Deneyim aradığımız bazı pozisyonlar var ama bu işin devamlılığı için deneyimsiz olan bir mühendis arkadaşımız buraya gelip eğitimleri aldıktan sonra bu sektörde oldukça yetkin olabilirler" diye konuştu.

'KABUL EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Firmada hem eğitim alıp hem deneyim hem de para kazanmaya başlayan genç mühendislerden 24 yaşındaki Mehmet Sevim, Beykent Üniversitesi inşaat ve makine mühendisliği bölümünden mezun olduğunu söyledi. Proje kapsamında başvurduğunu ve kabul edilince işe başladığını söyleyen Sevim, mekanik tesisat alanında çalışmayı tercih ettiğini kaydetti. Yeni mezunların yaşadığı genel sorunların başında teorik bilgileri pratiğe dökme konusunda sorunlarla karşılaştıklarını da kaydeden Sevim, "Buraya geldiğimizde montaj, kaynak, kaset ve elektronik alanlarında kendimizi test etme imkanı yakaladık. İşin mutfağındayız. Burada çalışmak ve yurt dışı bağlantılarla kendimi geliştirerek AR-GE ağırlıklı çalışmaya hazırladım" dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun İsmail Kenel de AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketinde istihdam edildi. Mezun olmasının ardından iş başvurularında bulunduğunu ancak her defasında tecrübenin önüne bir engel olarak çıktığını kaydeden Kenel, "Yeni mezunları tecrübesiz oldukları için işe almak istemiyorlar. O sırada AKE-MEP projesine başvurdum. 'Beni çağırmazlar' diye düşünüyordum ama kabul gördüm ve burada çalışıyorum. Elektronik bölümünde kaset pano, asansörün iç mekanı ve beyni üzerine çalışıyorum. Okulda gördüğümüz bilgiler yeterli ama bunu hiç pratiğe dökmediğimiz için burası bakış açımızı geliştirdi. AKE-MEP kapsamında bir takvim verildi ve gün gün hangi çalışmayı yapacağımızı biliyoruz" şeklinde konuştu.


yürüyen merdivenler, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 10:01

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Deneyim şartından iş bulamayan mühendislere iş fırsatı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp "Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı         
13:52
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi         
13:51
Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor         
13:31
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti         
13:22
Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu         
13:08
Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı         
12:57
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı         
12:48
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var         
11:27
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar         
10:55
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi 2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi         
10:00
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak         
09:51
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti         
09:10
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm         
22:03
Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 16:53:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deneyim şartından iş bulamayan mühendislere iş fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei