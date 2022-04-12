'Deneyim ve Çocuk Atölyesi' Balıkesir'de faaliyete geçti - Son Dakika
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'Deneyim ve Çocuk Atölyesi' Balıkesir'de faaliyete geçti

12.04.2022 13:03
'Deneyim ve Çocuk Atölyesi' Balıkesir'de faaliyete geçti

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, çocukların psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 'Deneyim ve Çocuk Atölyesi'ni faaliyete geçirdi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, çocukların psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 'Deneyim ve Çocuk Atölyesi'ni faaliyete geçirdi. 5 gün boyunca kendileri için özel olarak hazırlanan atölyelerde kaliteli zaman geçirecek olan çocuklar, eğlenirken öğrenecek.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde ara tatil boyunca çocuklar için etkinliklerini sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Rekreasyon Alanı'nda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BALMEK) atölyelerinde miniklere hafta boyunca eğlenirken öğrenecekleri eğitimler veriyor. Çocukların psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunacak çalışmaların hayata geçirileceği 'Deneyim ve Çocuk Atölyesi'ni faaliyete alan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda birçok etkinlik düzenleyeceği bildirildi.

BİRÇOK ATÖLYE DÜZENLENECEK

Çocukların kendini daha iyi bir şekilde ifade edebilmesi ve bilişsel gelişimlerine katkı sunması amacıyla yapılacak etkinliklerin ilkinin gerçekleştirildiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz tarafından organize edilen etkinliklerde çocuklar ilk gün matematik ve origami eğitimi aldı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Gür ile öğrencileri tarafından verilen eğitimde çocuklar; kaliteli ve keyifli vakit geçirdiler. Çocuklara; ikinci gün akıl ve zeka oyunları, üçüncü gün masal atölyesi ve seramik atölyesi, dördüncü gün akıl ve zeka oyunları, beşinci gün ise çocuk psikodraması ve seramik atölyesi eğitimleri verilecek" dedi.


'Deneyim ve Çocuk Atölyesi' Balıkesir'de faaliyete geçti
'Deneyim ve Çocuk Atölyesi' Balıkesir'de faaliyete geçti
'Deneyim ve Çocuk Atölyesi' Balıkesir'de faaliyete geçti
'Deneyim ve Çocuk Atölyesi' Balıkesir'de faaliyete geçti
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Balıkesir Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi Balıkesir Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Kongre, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Deneyim ve Çocuk Atölyesi' Balıkesir'de faaliyete geçti - Son Dakika


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