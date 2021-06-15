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Deneyimden geleceğe e-ihracat liderler buluşması - Son Dakika

Deneyimden geleceğe e-ihracat liderler buluşması

15.06.2021 16:56
Deneyimden geleceğe e-ihracat liderler buluşması, System.String[]

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) koordinasyonunda düzenlenen "Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması" 15 Haziran 2021 Salı günü internet üzerinde canlı olarak gerçekleştirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) koordinasyonunda düzenlenen "Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması" 15 Haziran 2021 Salı günü internet üzerinde canlı olarak gerçekleştirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) koordinasyonunda düzenlenen "Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması" 15 Haziran 2021 Salı günü 13.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DENİB Başkan Yardımcısı Sedat Erikoğlu, teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin birçok alanı etkilediği gibi ticareti de etkisi altına aldığını belirtti. Erikoğlu; "İcat edildiği ilk yıllarda neredeyse bir ev büyüklüğünde olan bilgisayarlar bugün cebimize girebilecek kadar küçüldü. Artık dünyanın neresinde olursak olalım 7 gün 24 saat internete erişim sağlayabiliyoruz. Küresel bir köy haline gelen dünyada, dinamizmin ve mobilitenin çarklarına ayak uydurmak zorundayız. Çünkü dünya nüfusunun belli bir kısmı uyurken, aslında diğer kısmı uyumuyor.

Bugün, yaklaşık 7,87 milyar olan dünya nüfusunun takriben 4,57 milyarlık bölümü internet kullanıcısı ve bu da dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturuyor. İnternet kullanımının giderek artması, tüketicilerin çevrimiçi araçları aktif olarak kullanabilmeleri, sosyal medya platformlarında çevrimiçi olabilmeleri pazarlama ve ticaret ekosisteminde de değişikliklere yol açıyor. Özellikle Covid-19 pandemisi döneminde teknolojinin ne denli önemli olduğuna hepimiz fazlasıyla şahit olduk. Teknolojik altyapılarına yatırım yapan firmalar bu süreçten kazançlı çıktı. Bu noktadan hareketle Denizli İhracatçılar Birliği olarak Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması'nı düzenliyoruz" dedi.

"Bilgi ve tecrübeler katılımcılarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Program kapsamında konuşmalarının devamında tecrübelerin ve bilgilerin katkı sağlayacağını söyleyen Erikoğlu; "Bu program kapsamında Türkiye'de e-ticaret ve e-ihracat konularında deneyimli olan şirketlerin yöneticilerini sizlerle bir araya getirmeyi hedefledik. Dijital platform üzerinden düzenlediğimiz bu etkinlikte yapılacak bilgi ve tecrübe paylaşımlarının katılımcılarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte birçok önemli firma e-ihracat konusunda bilgi ve deneyimlerini aktardı. İhracatçı firma temsilcilerinin ve ilgililerin katılım sağladığı buluşmada, konuşmaların ardından e-ihracat ana başlığı altında "Yuvarlak Masa" toplantıları düzenlendi. Tecrübe ve bilgi paylaşımının yapıldığı bu bölümde katılımcılar sorularını yöneltme fırsatı buldu. - DENİZLİ

Deneyimden geleceğe e-ihracat liderler buluşması
Deneyimden geleceğe e-ihracat liderler buluşması

İhracatçılar Birliği, Haziran, Denizli, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deneyimden geleceğe e-ihracat liderler buluşması - Son Dakika Ekonomi


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