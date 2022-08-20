Video: Abd, Uluslararası Hukuku ve Diğer Ülkelerin Egemenliğini Sürekli Baltalıyor - Son Dakika
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Video: Abd, Uluslararası Hukuku ve Diğer Ülkelerin Egemenliğini Sürekli Baltalıyor

20.08.2022 14:37
Video: Abd, Uluslararası Hukuku ve Diğer Ülkelerin Egemenliğini Sürekli Baltalıyor

Deneyimli bir gazeteci ve analist olan Tunç Akkoç, ABD'nin "söyleminde genellikle uluslararası hukuktan bahsetmesine rağmen" hem uluslararası hukuku hem de diğer ülkelerin egemenliğini sürekli olarak baltaladığını söyledi.

Deneyimli bir gazeteci ve analist olan Tunç Akkoç, ABD'nin "söyleminde genellikle uluslararası hukuktan bahsetmesine rağmen" hem uluslararası hukuku hem de diğer ülkelerin egemenliğini sürekli olarak baltaladığını söyledi.

Akkoç bu sözleri Xinhua ile kısa bir süre önce yaptığı bir röportajda söyledi.

TUNÇ AKKOÇ, Deneyimli gazeteci ve analist:

"ABD söyleminde genellikle uluslararası hukuktan bahsetmesine rağmen, hem uluslararası hukuku hem de diğer ülkelerin egemenliğini sürekli olarak baltalayan ülkedir. ABD, örneğin kitle imha silahları bulma bahanesiyle Irak'ı işgal ettiğinde uluslararası hukuktan söz edilmedi ve bir milyon Iraklıyı öldürdü. Ayrıca Afganistan'ı işgal ettiğinde ve ülkenin kaynaklarına el koyduğunda da uluslararası hukuk uygulanmadı. ABD, IŞİD bahanesiyle Suriye'ye müdahale ettiğinde ve petrol kuyularını yağmaladığında hangi uluslararası hukuk yürürlükteydi? ABD'nin demokrasi söylemi aslında diğer ülkeler üzerinde bir baskı aracıdır. ABD tüm saldırılarını 'demokrasi' ve 'insan hakları' adına yapmıştır. ABD 'renkli devrim' adı altında başka ülkelerde de askeri darbeler planladı. Aslında ABD'nin işgal ettiği her bölge hem maddi hem de manevi olarak tamamen yok edildi ve bölgede komşu ülkeleri birbirlerine düşman ettiler. Amerika'nın aşırı kutuplaşması ve bölünmesi, kamuoyunun liderlerine olan güveninin azalması ve tabii ki ekonomik zorluklar nedeniyle Amerika her geçen gün dünyada gücünü kaybediyor. Diğer dünya güçlerini bu çatışmalara sürükleyerek dünyadaki dolar hegemonyasını sürdürmeye çalışıyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Abd, Uluslararası Hukuku ve Diğer Ülkelerin Egemenliğini Sürekli Baltalıyor - Son Dakika

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