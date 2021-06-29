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Deneyimli haber spikeri Ece Üner, Kanal D ile anlaştı - Son Dakika

Deneyimli haber spikeri Ece Üner, Kanal D ile anlaştı

29.06.2021 23:25

Show Ana Haber Bülteni'ni 7 yılı aşkın süredir sunan Ece Üner, Kanal D ile anlaştı. Üner'i kadrosuna katan Kanal D'den yapılan açıklamada, "Ece Üner, izleyicisi ile çok yakında Kanal D'de buluşmaya hazırlanıyor. Deneyimli haberci yeni bir reality şov formatı ile izleyici karşısında olacak" denildi.

NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'ten beri Show TV'ye transfer olan Ece Üner, artık Kanal D ekranlarında olacak.

YENİ FORMATLA İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Kanal D'den yapılan açıklamada, "Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, izleyicisi ile çok yakında Kanal D'de buluşmaya hazırlanıyor. Deneyimli haberci yeni bir reality şov formatı ile izleyici karşısında olacak. Ece Üner, çok yakında hafta içi her gün Kanal D'de" ifadelerine yer verildi.

"ARTIK BAMBAŞKA BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORUM"

Üner, yakın çevresine, "Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz'ın yaptığı gibi bir şey olmayacak. Yargı dağıtmayacağız. İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak" demişti.

Deneyimli haber spikeri Ece Üner, Kanal D ile anlaştı

ECE ÜNER KİMDİR?

21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğan Ece Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı. 2003 Irak savaşı için yabancı haber çevirmeni olarak görev aldı. Bu dönemde Avrupa Birliği muhabiri oldu. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu.

6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı.

Deneyimli haber spikeri Ece Üner, Kanal D ile anlaştı

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