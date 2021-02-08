Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu - Son Dakika

Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu

08.02.2021 22:00
Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu, System.String[]

Geçtiğimiz yıl CNN Türk'ten ayrılarak Olay TV'ye geçen ve ekran macerası kısa süren Buket Güler'in yeni adresi belli oldu. Güler, Haber Global ekranlarında günün sıcak haberleri izleyiciye aktaracak.

Deneyimli haberci Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu. Güler'in günün sıcak haberleri izleyiciye aktaracağı ifade edildi.

Buket Güler, Haber Global'e katılmasıyla ilgili olarak; "Haber Global seyircisiyle buluşmayı heyecanla bekliyorum. Türkiye'nin sıcak gündemi hızla akarken, günün en hareketli saatlerinde olan bitene birlikte bakıp anlamaya çalışacağız. Dilerim, Haber Global ailesiyle birlikte güzel yayınlara imza atarız." dedi.

Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu

BUKET GÜLER KİMDİR?

1983 yılında Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, yüksek lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

Mesleğe, üniversitenin ilk yılında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara haber merkezinde muhabir olarak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nin ekleri ile TEMPO Dergisi'nde özel haber ve röportajlar yaptıktan sonra TRT Türk kanalının kuruluşu ile birlikte televizyon haberciliğine adım attı.

TRT Türk'te Dünyamız Detay ve TRT Dünya Gündemi programlarını sunduktan sonra Habertürk'e transfer oldu.

2018 yılında ise CNN TÜRK'e katıldı. Burada ana haberi uzun süre sunduktan sonra, 2020'de Olay TV ekibine katıldı.

2021 yılında Haber Global ailesine katıldı.

İngilizce bilen Buket Güler, sunduğu haberlerde teğet geçtiği insanların hikayelerini kaleme alıyor.

Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu

Hürriyet Gazetesi, Türkiye, Ankara, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu - Son Dakika Magazin


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