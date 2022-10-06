Video: Gazeteci Tunç Akkoç: Çkp, Çin'in Hızlı Kalkınmasında Belirleyici Rol Oynuyor - Son Dakika
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Video: Gazeteci Tunç Akkoç: Çkp, Çin'in Hızlı Kalkınmasında Belirleyici Rol Oynuyor

06.10.2022 21:42
Video: Gazeteci Tunç Akkoç: Çkp, Çin'in Hızlı Kalkınmasında Belirleyici Rol Oynuyor

Deneyimli Türk gazeteci Tunç Akkoç, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Çin'in kalkınmasında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Deneyimli Türk gazeteci Tunç Akkoç, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Çin'in kalkınmasında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Çin'in çeşitli eyaletlerini pek çok kez ziyaret eden Akkoç, ülkedeki büyük değişikliklere tanık oldu.

TUNÇ AKKOÇ, Türk gazeteci:

"Bence bu kadar büyük bir coğrafyada, dünyanın en kalabalık ülkesinde, böylesi çok kültürlü bir toplumda güçlü liderlik geliştirmek büyük bir başarı. Kuşkusuz en büyük başarı ise yoksulluğun ortadan kaldırılmasıdır."

Akkoç, ÇKP'nin daima halkın sağlığını koruyan sağlık politikası da övdü.

TUNÇ AKKOÇ, Türk gazeteci:

"ÇKP liderliği hem yoksulluk hem de pandemi ile mücadelede büyük başarı elde etti çünkü tüm toplumu tek bir hedef doğrultusunda birleştirdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Gazeteci Tunç Akkoç: Çkp, Çin'in Hızlı Kalkınmasında Belirleyici Rol Oynuyor - Son Dakika

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