Deneyimli vatandaşlar 2020'ye merhaba dedi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Deneyimli vatandaşlar 2020'ye merhaba dedi - Son Dakika

Deneyimli vatandaşlar 2020'ye merhaba dedi

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki sağlıklı yaşlılar ve Alzheimer hastaları, düzenlenen etkinlikte 2020'yi gönüllerince eğlenerek karşıladı.

Deneyimli vatandaşlar 2020'ye merhaba dedi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki sağlıklı yaşlılar ve Alzheimer hastaları, düzenlenen etkinlikte 2020'yi gönüllerince eğlenerek karşıladı.


Tepebaşı Belediyesi, Yaşam Köyü'nde kalan sağlıklı yaşlıları, Alzheimer hastaları ile TEBEV bünyesindeki deneyimli vatandaşları hayata bağlamaya devam ediyor. Düzenlenen yeni yıl kutlama etkinliğine katılan deneyimli vatandaşlar, 2020 yılını coşku ile karşıladı. Yılbaşı programına katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da yeni yıl coşkusuna ortak oldu. Canlı müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte deneyimli vatandaşlar eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Başkan Ataç da, yeni yıl temennilerini iletti. Ataç, "Bugün yılbaşı öncesi bu güzel buluşmayı gerçekleştirdik. Başımızın tacı olan büyüklerimizin ellerini öperek yeni yıllarını kutladık. Birlikte çok daha güzel, sağlıklı ve mutlu nice yıllar geçireceğiz. Sizlerin yeri her zaman başımızın üstüdür, yılın 365 günü sizlerle beraberiz. TEBEV, Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Projesi ile yıl içinde 945 vatandaşımız ile irtibat halindeyiz. Bunların 342'sine ise sürekli olarak evde bakım hizmeti ulaştırıyoruz. Ayrıca Yaşam Köyü'müzde bulunan Sağlıklı Yaşlılar Konuk Evi'nde 32 deneyimli vatandaşımız, Alzheimer Konuk Evlerimizde de 80 hastamız var. Büyüklerimizin rahatı ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesile ile tüm Eskişehirli hemşehrilerimin de yeni yılını tebrik ediyor, 2020 yılının esenlikler getirmesini diliyorum" dedi.


Etkinlik, yeni yıl pastasının kesilmesi ile son bulurken, deneyimli vatandaşlar da Başkan Ataç'a düzenlenen yılbaşı programından dolayı teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Yılbaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
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