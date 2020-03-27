Deneyimli vatandaşlar bilgilendiriliyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin Korona virüse karşı bilgilendirme çalışmalarına kapsamında, Sağlıklı Yaşlılar Konuk Evi sakini vatandaşlara, virüsten korunma yolları hakkında önemli bilgiler aktardı.



Tepebaşı Belediyesi, dünya geneli ile birlikte ülkemizde de ciddi bir sağlık tehlikesi haline gelen Korona virüs hakkında gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yaşam Köyü'nde bulunan Sağlıklı Yaşlılar Konuk Evi sakini deneyimli vatandaşlara Korona virüs ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler verildi. Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede deneyimli yurttaşlara hijyen ve virüsten korunma kuralları, dikkat edilmesi gereken hususlar gibi konular anlatıldı. Zabıta ekipleri de deneyimli vatandaşlara sosyal mesafenin korunması ve dışarı çıkılmaması gerektiğini aktardı.



Korona virüs hakkında gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasından dolayı memnuniyetini bildiren deneyimli vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti. - ESKİŞEHİR