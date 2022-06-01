Deneyler Çin'in Burun İçi Kovid-19 Aşısının Etkili Olduğunu Gösterdi - Son Dakika
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Deneyler Çin'in Burun İçi Kovid-19 Aşısının Etkili Olduğunu Gösterdi

01.06.2022 21:42
Deneyler Çin'in Burun İçi Kovid-19 Aşısının Etkili Olduğunu Gösterdi

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Lancet Respiratory Medicene dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, Çin'de geliştirilen bir burun içi Kovid-19 aşısının insanlar üzerinde yapılan erken aşama deneyleri, aşının güvenli ve etkili olduğunu gösterdi.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Lancet Respiratory Medicene dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, Çin'de geliştirilen bir burun içi Kovid-19 aşısının insanlar üzerinde yapılan erken aşama deneyleri, aşının güvenli ve etkili olduğunu gösterdi. İntramüsküler enjeksiyon yoluyla uygulanan mevcut Kovid-19 aşılarına karşılık, dNS1-RBD kod adı verilen yeni ilaç, burundan verilen, iki dozluk, canlı, etkinliği azaltılmış bir influenza aşısı olarak Xiamen Üniversitesi, Hong Kong Üniversitesi ve Beijing Wantai Biyolojik İlaç Girişimi tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Araştırmacılar Faz I ve Faz II denemelerini Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde Eylül 2020'den Temmuz 2021'e kadar gerçekleştirdi. Çift-kör plasebo kontrollü deneylere 18 ila 86 yaşları arasında rastgele seçilmiş, binden fazla sağlıklı yetişkin alındı. Araştırmaya göre, ikinci dozdan bir ay sonra, aşı yapılan kişilerde bağışıklık tepkisi oluştuğu gözlemlendi. Tepki verenlerin oranı yüzde 40 oldu ve bu oran plasebo grubuna kıyasla önemli ölçüde yüksekti. Çalışma ayrıca iğnesiz aşının tüm katılımcılar tarafından iyi tolere edildiğini ortaya çıkardı. 60 yaş ve üzeri yaşlı yetişkinlerde etkinliği, 18-59 yaş arası genç alıcıların etkinliğine benzer seviyedeydi. Advers reaksiyonların çoğu, yoğun burun akıntısı, ateş ve yorgunluk gibi hafif veya orta derecede grip benzeri semptomlardı. Aşılamadan sonra ciddi bir yan etki bildirilmedi.

Çalışmada, Çin aşısının etkinliğini test etmek için Filipinler, Güney Afrika, Vietnam ve Kolombiya'da daha fazla katılımcıyla Faz III denemelerinin devam ettiği kaydedildi. Aşı adayı, SARS-CoV-2'den alınan reseptör bağlama alanı genlerinin yeniden gen düzenlemesiyle eklendiği, soğuğa adapte edilmiş bir grip türüne uygulandı. Klinik öncesi çalışmada aşı, farelerde SARS-CoV-2 tehdidine karşı hızlı, uzun süreli ve geniş koruma sağladığını gösterdi. Aşıyı geliştirenlere göre, dNS1-RBD'nin her iki dozunun da uygulanmasından dokuz ay sonra, SARS-CoV-2 beta varyantına karşı koruyucu etkisi, virüsün orijinal türüne karşı olan kadar iyi kaldı.

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Kaynak: Xinhua

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