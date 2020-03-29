Deneysel HIV ilacı ile koronavirüsü yendi

ABD'nin New York kentinde 2 koronavirüs (Covid-19) hastasının deneysel HIV ilacı aldıktan sonra ventilatörlere ihtiyaç duymadıkları belirtildi.

New York'taki bir hastanede yatan 7 kritik hastadan 2'sinin, abdomen üzerinden enjekte edilen ilaçtan sonra ciddi bir iyileşme kaydettiği gözlemlendi. HIV ve meme kanserini tedavi etmek için kullanılan ilaçların karıştırılmasıyla oluşturulan deneysel bir ilaç verilen hastaların, ventilatörden ve yoğun bakımdan çıkarıldığı duyuruldu.Dünya genelinde vakaların hızla artması sonucu şehir hastaneleri yetersiz kalırken, doktorlar hangi deneysel ilaçların virüsle mücadelede yardımcı olabileceğini bulmak için çabalıyor. Doktorlar henüz bu ilacın hastaları nasıl iyileştirdiğine dair net bir bilgi olmadığını hatırlatırken; ilacın zatürre, akciğer iltihaplanması ve ölüme sebebiyet veren süreci durdurduğunu açıkladı.