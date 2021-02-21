Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor - Son Dakika

Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor

21.02.2021 10:21
Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir petshop sahibi, evcil kuşları motive etmek için onlara dengbej türküleri dinletiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir petshop sahibi, evcil kuşları motive etmek için onlara dengbej türküleri dinletiyor.

Tatvan ilçesinde yaklaşık 6 yıldır petshop dükkanı bulunan Aytaç Orak, beslediği kuşlara moral ve motivasyon için dengbej şarkıları dinletiyor. 'Müzik ruhun gıdasıdır' sözünden yola çıkan Orak, müziği kuşlarıyla da tanıştırdı. Hayvanların da müziğe ihtiyacı olduğunu düşünen Orak, iş yerine kurduğu düzenekle her gün kuşlara müzik ziyafeti sunuyor. İlk başlarda kuşlara fon müziği ve klasik müzik dinleterek başlayan Orak, şimdilerde ise kuşlarına ünlü dengbej sanatçılarının türkülerini dinletiyor. Dinlettiği müzikler sayesinde kuşların daha sakin ve dingin olduklarını belirten Orak, "Müzik ruhun gıdasıdır sözü insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de geçerlidir. Kuşlar bu müziği dinlediklerinde daha sabırlı, daha moralli davranıyor. Hareketleri artıyor, birbirleri ile öpüşüp koklaşıyorlar" dedi.

Kuşlara müzik dinletme işine ilk olarak fon müzikleri ve klasik müzik ile başladığına değinen Orak, "Daha sonrasında ise ünlü dengbejlerin şarkılarını çalmaya başladım. Çalan her şarkının kuşların da hoşuna gittiğini ve stresten uzak daha çok eğlendiklerini gördüm. Bu yüzden de dükkanda sık sık dengbej şarkıları çalmaya başladık. Çalan dengbej şarkıları sayesinde kuşlarımız da artık dengbej kuşlar oldu" diye konuştu.

Dakikalarca dengbejlerin seslendirdiği şarkı ve türküleri dinleyen kuşların ise hallerinden bir hayli memnun olduğu görülürken, iş yerinde Şakiro başta olmak üzere ünlü dengbejlerin sesi ile birlikte cıvıldaşan kuşların sesi vatandaşların da ilgisini çekiyor. - BİTLİS

Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor
Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor
Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor
Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor
Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor
Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor
Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor

Bitlis, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dengbej türküleri ile kuşları motive ediyor - Son Dakika


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