Dengbejler dijital konserle vatandaşların evine misafir oldu - Son Dakika

Dengbejler dijital konserle vatandaşların evine misafir oldu

21.12.2020 13:24

Dengbejler dijital konserle vatandaşların evine misafir oldu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dengbej Divanları çalışmasını dijital ortama taşıdı Bölgenin önemli bir geleneği olan dengblejler, internet ortamında konser düzenledi Dengbej konserini binlerce vatandaş izlerken kayıtların...

Dengbejler dijital konserle vatandaşların evine misafir oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dengbej Divanları çalışmasını dijital ortama taşıdı

Bölgenin önemli bir geleneği olan dengblejler, internet ortamında konser düzenledi

Dengbej konserini binlerce vatandaş izlerken kayıtların dijital ortamda tutulması dengbej geleneğini geleceğe taşımak adına avantaj haline geldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evi sanatçıları düzenledikleri dijital konserle vatandaşların evlerine misafir oldu. Konseri binlerce vatandaş izlerken, kayıtların dijital ortamda tutulması dengbej geleneğini geleceğe taşımak adına avantaj haline geldi.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Kürt edebiyatında ahenkli ses ve renkli sözleri ile asırlar boyu söylenen dengbeji sosyal medya üzerinden düzenlenen konserle sunmaya başladı. 'Dengbej Divanları' klam ve stranlarını tüm dünyaya tanıtmak için Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla dijital konser düzenlendi. Yaklaşık bir saat süren konseri binlerce vatandaş izledi. Her ay düzenli olarak yapılacak dengbej konserlerini kaçıran sevenler, sosyal medya hesaplarından tekrar izleme şansı bulurken, kayıtların dijital ortamda tutulması dengbejleri geleceğe taşımak içinde avantaj haline geldi.

"Kayıtlarla klam, stranları tarihe bir miras olarak bırakacağız"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, pandemi süresince sosyal medya ve dijital ortamda yayınlanacak dengbej konserlerinin kayıtlarıyla klam ve stranları tarihe bir miras olarak bırakacaklarını belirterek vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Başkan Çelik, "Pandemi sürecinden önce Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak Diyarbakırlıları sanatla buluşturmak için Kongre Merkezimizin salonlarında, Cemil Paşa Konağımız, Dengbej Evimizde çeşitli etkinlikler yaptık. Kasım ayının son haftasında bir genelge yayımlandı, tüm etkinlikleri dijital ortama taşıdık. Daha önce salonlarımızda yaptığımız etkinlikleri artık sosyal medya hesaplarımızda yayınlamaya başladık. Dengbej Divanlarımız da bunlardan bir tanesi. Sosyal medyadan önce divanlarımız haftanın 6 günü dengbej severlerle buluştular. Klam ve stranlarını orada sevenlerine seslendirdiler. Fakat pandemi sürecinin kısıtlamalarının artmasıyla beraber, dengbej konserlerimizi sosyal medyaya taşıdık. Her ay bir konser olmak üzere, sadece Diyarbakırlılarla değil, tüm Türkiye hatta dünyanın dört bir yanından seyredilecek şekilde sosyal medya hesaplarımızdan yayınlama kararı aldık. İlk konserimizi dengebej severlerle buluşturmuş oldu. Yaklaşık 1 saate yakın süren konserimizde seyreden vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler geldi. Konseri belli saatlerde yayınlamış olduk, sosyal medya hesaplarımızda konser kayıtlarımız sürekli duracak, oradan tekrardan konserimizi seyredebilecekler. Dengbejlik kültürü aslında sözlü kültürün devamı niteliğinde, bu kültür zamanla kayıt altına alınmadığında unutulmaya doğru yüz tutuyor. Bu konserle dengbejlerimizin seslendirdikleri klam, stranları tarihe bir miras olarak bırakmış olacağız. Dengbej konserlerimiz önümüzdeki aylarda da vatandaşlarımızın evde oldukları herhangi bir hafta sonu yayınlanmaya devam edecek" dedi.

Dengbejler dijital konserle vatandaşların evine misafir oldu
Dengbejler dijital konserle vatandaşların evine misafir oldu
Dengbejler dijital konserle vatandaşların evine misafir oldu
Dengbejler dijital konserle vatandaşların evine misafir oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dengbejler dijital konserle vatandaşların evine misafir oldu - Son Dakika


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