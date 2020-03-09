Dengeli ve sağlıklı beslenme enfeksiyon riskini azaltıyor - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir diyet uygulandığında bağışıklık sistemi sorunları, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma oranının düştüğünü belirterek, günlük taze meyve ve sebze tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Bölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dengeli beslenmeyen bireylerin enfeksiyon nedeniyle oluşan hastalıklara karşı dirençlerinin daha düşük olduğunu söyledi.

Ayrıca bu kişilerin hastalığa yakalanmaları durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşılabildiğine ve iyileşme süreçlerinin de beslenmesine dikkat eden kişilere göre daha uzun sürebildiğine işaret eden Bölek, "Koronavirüsten korunma tedbirleri arasında hijyen kurallarına uymak en başta geliyor olsa da beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmek de son derece önemlidir." dedi.

Bölek, "Yapılan bilimsel araştırmalar; vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir diyet uygulandığında bağışıklık sistemi sorunları ve buna bağlı olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarına yakalanma oranının önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir.

Bu bağlamda günlük taze meyve ve sebze tüketimine mutlaka özen gösterilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Gün içinde domates, taze biber, roka, maydanoz, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu ve kivi gibi C vitamini içeren besinler tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken Bölek, şu bilgileri verdi:

"Meyveler iyice yıkanmalı ve mümkünse kabukları soyularak tüketilmelidir. Yeşil salata tüketimine özen gösterilmeli ve bu salatalar bol sirkeli olarak tüketilmelidir. Yine bol sirkeli olarak tüketilecek işkembe ve kelle paça çorbası bağışıklık sisteminin güçlenmesine faydalı olabilir. Avokado, ceviz, soğan ve sarımsak gibi bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış besinler günlük olarak tüketilmelidir."

Haftada en az 2 kez balık

Hayvansal besinlerin iyice pişirilmesi ve yanında sebze tüketimine önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Bölek, "Bağışıklık sistemini güçlendiren omega yağ asitlerini içeren balık, haftada en az 2 kez tüketilmelidir. Kahvaltıda margarin yerine zeytinyağı tüketilmelidir." uyarısını da yaptı.

Bölek, ayrıca bol su içmeye özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çay da içerdiği polifenoller sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına etki eden şekerli, hazır yiyeceklerden, ayrıca sigara, alkol ve kızartmalıklardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Bunlardan uzak durmak, aynı zamanda, genel sağlık durumumuzun korunması için gerekli olduğundan vücutta enfeksiyon oluşumu riskini de azaltmaya yardımcı olacaktır. Atıştırmalık olarak hurma, kuru üzüm, kuru incir, kuru cennet elması gibi antioksidan aktiviteleri yüksek olan gıdalar tüketilmelidir."