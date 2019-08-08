Dengeşik, Sivas Vali Yardımcılığına atandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:38 Kaynak: İHA
Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.
Kararname kapsamında Sivas
'ta görev yapan bazı mülki idare amirlerinin de yeri değiştirildi. Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Polat Edirne
Vali Yardımcılığına, Şarkışla
Kaymakamı Akif Pektaş İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Doğanşar
Kaymakamı Ahmet Solmaz Şırnak
Ulu Dere Kaymakamlığına, Divriği
Kaymakamı Muhammet Öztabak Van Bahçesaray
Kaymakamlığına, Kangal
Kaymakamı Cuma Emeç ise Tunceli Hozat
Kaymakamlığına atandı. İstanbul
Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik
Sivas Vali Yardımcılığına, Malatya Arapgir
Kaymakamı Mehmet Erdem Şarkışla Kaymakamlığına, Ağrı
Vali Yardımcısı Hidayet Sarı ise Suşehri
Kaymakamlığına atandı. - SİVAS
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