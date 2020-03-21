Dengesini kaybeden engelli kadın nehre düştü - Son Dakika

Akıntıda sürüklenen kadını, imdadına koşan çevredeki amatör balıkçılar kayıkla kurtardı. Kıyıya getirilen Havur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baygınlık geçiren Havur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Ayna Havur (50), elektrikli tekerlekli sandalyesinden kalkıp suya baktığı sırada dengesini kaybedip nehre düştü.

Adana 'da Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de Suriyeli engelli bir kadın, nehri izlediği sırada dengesini kaybedip suya düştü. Kadını vatandaşlar kayıkla kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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