Dengesini kaybeden engelli kadın nehre düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dengesini kaybeden engelli kadın nehre düştü - Son Dakika

Dengesini kaybeden engelli kadın nehre düştü

11 dakika önce

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de Suriyeli engelli bir kadın, nehri izlediği sırada dengesini kaybedip suya düştü.

Dengesini kaybeden engelli kadın nehre düştü, System.String[]

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de Suriyeli engelli bir kadın, nehri izlediği sırada dengesini kaybedip suya düştü. Kadını vatandaşlar kayıkla kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Ayna Havur (50), elektrikli tekerlekli sandalyesinden kalkıp suya baktığı sırada dengesini kaybedip nehre düştü.


Akıntıda sürüklenen kadını, imdadına koşan çevredeki amatör balıkçılar kayıkla kurtardı. Kıyıya getirilen Havur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baygınlık geçiren Havur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Seyhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:52 Kaynak: İHA

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