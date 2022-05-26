Dengesini kaybeden genç, cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü - Son Dakika
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Dengesini kaybeden genç, cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü

26.05.2022 08:20

Adana'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini kaybedip 50 metrelik uçurumdan düştü. İtfaiye ekiplerinin 1 saat 40 dakikalık çalışması sonrasında kurtarılan genç, tedavi altına alındı.

21 yaşındaki Cem Ö. cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini yitirdi. Dengesini kaybeden Cem Ö. 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki diğer öğrenciler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı.

DÜŞTÜĞÜ YERDEN VİNÇ İLE ÇIKARTILDI

İtfaiye erlerinden biri, kurtarma aracından vinç yardımıyla uçurumdan aşağı indirildi. Aşağı inen itfaiye er yaralı genci, sedyeye bindirdi. Sedye vinçle yukarı çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren çalışmanın ardından yaralı genç ambulansa bindirildi.

GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri yaralı genci özel bir hastaneye kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi .Öte yandan, uçurumdan düşen Cem Ö. 2'nci sınıf edebiyat bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dengesini kaybeden genç, cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü - Son Dakika


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