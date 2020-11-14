Dengesini kaybeden görevli merdivenlere düştü;1 yaralı
14.11.2020 16:28
Zonguldak'ta bir giyim mağazasında güvenlik kamerasını kontrol ederken dengesini kaybeden görevli merdivene düşerek yaralandı.
Zonguldak'ta bir giyim mağazasında güvenlik kamerasını kontrol ederken dengesini kaybeden görevli merdivene düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bir giyim mağazası üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir giyim mağazanın güvenlik kameralarını kontrol etmek için gelen görevli dengesini kaybederek merdivenlerde düşerek hafif şekilde yaralandı. Mağaza çalışanları tarafından durum 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen şahıs ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. - ZONGULDAK
Son Dakika Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu 9 yıllık hasret bitiyor, merakla beklenen İbo Show bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor Vicdansız baba çocuklarını odaya kapatıp kemerle dövdü, o anları da kayda alıp karısına gönderdi Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı, yakalanınca utanmadan tepki gösterdi