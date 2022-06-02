Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

Erdemli ilçesinde yapımı süren 11 katlı bir inşatın en üst katında çalışan işçilerden 45 yaşındaki Mehmet Keş, dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın, yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKINLARI FERYAT ETTİ

Polis ekipleri de çevre güvenliği alarak olay yerinde inceleme yaptı. Keş'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise inşaatın önüne gelerek feryat etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.