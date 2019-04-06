Dengesini Kaybeden İşçi 8 Metre Yükseklikten Düştü
38 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dış cephe kaplaması yapan bir işçi, yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düşerek yaralandı.
Afyonkarahisar
'ın Bolvadin
ilçesinde dış cephe kaplaması yapan bir işçi, yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde ilçenin Şehitler caddesinde inşaatı devam eden yeni adliye sarayı inşaatında meydana geldi. İskelelerdeki kalas üzerinde çalışan ve dış cephe kaplaması yapan işçi Kemal Akyürek (33), dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen Kemal Akyürek, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kafasından yaralanan ve Beli kırıldığı öğrenilen Kemal Akyürek'in Afyon Devlet hastanesine sevk edildiği tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:38 Kaynak: İHA
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