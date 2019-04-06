Son Dakika Haberleri: Dengesini Kaybeden İşçi 8 Metre Yükseklikten Düştü

Dengesini Kaybeden İşçi 8 Metre Yükseklikten Düştü

38 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dış cephe kaplaması yapan bir işçi, yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düşerek yaralandı.

Dengesini Kaybeden İşçi 8 Metre Yükseklikten Düştü, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dış cephe kaplaması yapan bir işçi, yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağı düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde ilçenin Şehitler caddesinde inşaatı devam eden yeni adliye sarayı inşaatında meydana geldi. İskelelerdeki kalas üzerinde çalışan ve dış cephe kaplaması yapan işçi Kemal Akyürek (33), dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen Kemal Akyürek, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasından yaralanan ve Beli kırıldığı öğrenilen Kemal Akyürek'in Afyon Devlet hastanesine sevk edildiği tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:38 Kaynak: İHA

Sabah, Bolvadin, Afyon, İşçi, 3. Sayfa
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