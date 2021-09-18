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Dengesini kaybeden işçi, bakım yaptığı klimayla birlikte düştü! Yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuluşu kameralarda - Son Dakika

Dengesini kaybeden işçi, bakım yaptığı klimayla birlikte düştü! Yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuluşu kameralarda

18.09.2021 15:08
Dengesini kaybeden işçi, bakım yaptığı klimayla birlikte düştü! Yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuluşu kameralarda, System.String[]

İstanbul Fatih'teki bir handa klima montajı yapan adam, dengesini kaybederek klima ile birlikte aşağıya düştü. O anda yoldan geçmekten olan yaşlı kadın kenara çekilerek son anda kurtulurken, korku dolu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sıralarında İstanbul Fatih Çakmakçılar Yokuşu'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Tarihi Büyük Yeni Han'da klima montajı yapan Hamit Çetin, dengesini kaybederek klima ile beraber aşağıya düştü.

YOLDAN GEÇEN KADIN SON ANDA KURTULDU

O esnada yoldan geçmekte olan kadın son anda kenara çekilerek yukarıdan düşen Çetin'in altında kalmaktan kurtuldu. Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu. Çetin'e ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar aynı zamanda 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çetin'i, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"KADINI ALLAH KORUMUŞ"

Olayı gören esnaf Hayri General, "Biz içeride çalışıyorduk. Müşteriler filan vardı. Sonra bir anda bir baktık patırtı gürültü duyduk. O refleksle dışarıya fırladık. Klima temizliğinin yapıldığı yerden aşağı düştüğünü gördük. Ondan sonra hemen koştuk. Şoka girmesin diye başının altına bir şey koyduk. Hemen ambulansa haber verdik. Bilinci açıktı. Ambulans geldikten sonra tekrar irtibat sağladık. Beyin tomografisinin temiz olduğu sadece ayaklarda problem olduğunu öğrendik. Şu an sağlık durumu iyi. Allah korumuş kadını" ifadelerini kullandı.

Dengesini kaybeden işçi, bakım yaptığı klimayla birlikte düştü! Yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuluşu kameralarda

Çakmakçılar Yokuşu, İstanbul, Fatih, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dengesini kaybeden işçi, bakım yaptığı klimayla birlikte düştü! Yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuluşu kameralarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dengesini kaybeden işçi, bakım yaptığı klimayla birlikte düştü! Yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuluşu kameralarda - Son Dakika
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