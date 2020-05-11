Dengesini kaybederek çaya düşen çocuk kayboldu - Son Dakika

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Akçataş Mahallesinde Kars Çayı'na dengesine kaybederek düşen 11 yaşındaki Doğan Bulut suda kayboldu. Küçük çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.



Olay, dün saat 17.00 sıralarında Horasan ilçesinde meydana geldi. 11 yaşındaki Doğan Bulut, arkadaşları ile oyun oynamak için Kars Çayı'nın yanına gitti. İddiaya göre ayağının takılması sonucu dengesini kaybeden Bulut, çaya düştü. Bulut, yoğun yağışın ardında su seviyesinin yükseldiği çayda gözden kayboldu. Çocuğun suya düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda ekip küçük Doğan'ı arama çalışması başlattı. Kars Çayı boyunca farklı yerlere ağ atarak ve dalgıç adamlarla arama çalışmaları gece yarısına kadar aralıksız devam etti.



Olayı duyan ilçe halkı çay etrafında büyük kalabalık oluşturup arama çalışmalarına destek olurken suya düşüp kaybolan küçük Doğan'ın ailesi ise çay kenarında sinir krizi geçirdi. - ERZURUM