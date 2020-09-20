Ankara'da yere çakılan paraşütçü hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'da yere çakılan paraşütçü hayatını kaybetti

Ankara'da bir yamaç paraşütçüsü akşam saatlerinde havalanmak için çıktığı tepeden kendini bıraktıktan bir süre sonra yere çakıldı. Henüz neden düştüğü bilinmeyen paraşütçü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde akşam saatlerinde havalanan yamaç paraşütçüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek hayatını kaybetti.

YARALI KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay Ankara'nın Ayaş ilçesi Kumludoruk bölgesinde meydana geldi. Akşam 17.00 sıralarında havalanan yamaç paraşütçüsü Hüseyin A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Hüseyin A.'yı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen paraşütçü Hüseyin A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da yere çakılan paraşütçü hayatını kaybetti
Ankara'da yere çakılan paraşütçü hayatını kaybetti

Ankara, Ayaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 07:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yere çakılan paraşütçü hayatını kaybetti - Son Dakika

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