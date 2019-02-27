Son Dakika Haberleri: Dengesini Kaybedip 20 Metrelik Falezlerden Düştü

Dengesini Kaybedip 20 Metrelik Falezlerden Düştü

1 saat önce

ANTALYA'da falezlerde dengesini kaybedip 20 metreden düşen Hakan adlı kişi yaralandı.

Dengesini Kaybedip 20 Metrelik Falezlerden Düştü, System.String[]
ANTALYA'da falezlerde dengesini kaybedip 20 metreden düşen Hakan adlı kişi yaralandı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Yavuz Özcan Parkı'nda saat 19.30 sıralarında yaşandı. Parkın içerisinde bulunan falezler kısmına gelen soyadı henüz öğrenilemeyen Hakan adlı kişi burada bir süre oturdu. Ardından falezlerin alt kısmına inmek isteyen kişi yaklaşık 20 metreden denize düştü. Çevredekilerin denize düşen kişiyi görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Denize düşen kişi, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen deniz polis botuna alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Soğuktan titrediği görülen kazazedeye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kişi tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:12 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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