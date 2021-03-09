- Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten aşağıya düştü - Son Dakika

- Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten aşağıya düştü

İnşaattan düşerek yaralanan işçi hastanelik oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Dere sokak üzerinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Özal K., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı. Özal K'nin düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Özal K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.