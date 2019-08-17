Dengesini kaybedip balkondan düştü
1 saat önce
Turgutlu ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.
Turgutlu Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:40 Kaynak: İHA
ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı. Dengesini kaybederek evinin balkonundan düşen şahıs hastaneye kaldırıldı. Manisa
'nın Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
'nde oturan G.E. (42), 3. kattaki evlerinin arka balkonundan dengesini kaybederek yere düştü. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıyı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralanın durumunun ağır olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA
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