Son Dakika Haberleri: Dengesini kaybedip düşen çocuk yaralandı
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Dengesini kaybedip düşen çocuk yaralandı

1 saat önce

Adana'nın Çukurova ilçesinde gittiği yüzme havuzunda dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde gittiği yüzme havuzunda dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.
Toros Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yüzme havuzuna giden Ayşe K. (16) havuzdan çıktığı sırada soyunma odası önünde dengesini kaybedip düştü.
Başından yaralanan ve bilinci kapanan Ayşe K, çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Dengesini kaybedip düşen çocuk yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:19 Kaynak: AA
Adana, Çukurova, Güncel
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