Dengesini kaybedip düşen çocuk yaralandı
1 saat önce
Adana'nın Çukurova ilçesinde gittiği yüzme havuzunda dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:19 Kaynak: AA
'nın Çukurova
ilçesinde gittiği yüzme havuzunda dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.
Toros Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yüzme havuzuna giden Ayşe K. (16) havuzdan çıktığı sırada soyunma odası önünde dengesini kaybedip düştü.
Başından yaralanan ve bilinci kapanan Ayşe K, çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
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