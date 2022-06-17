Dengesini kaybedip düştüğü uçurumdan AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Dengesini kaybedip düştüğü uçurumdan AFAD ekipleri kurtardı

17.06.2022 18:58
Dengesini kaybedip düştüğü uçurumdan AFAD ekipleri kurtardı

TOKAT'ta, dengesini kaybedip uçurumdan düşerek yaralanan İbrahim Yücel (33), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

TOKAT'ta, dengesini kaybedip uçurumdan düşerek yaralanan İbrahim Yücel (33), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 16.00 sıralarında Tokat çevreyolu girişinde yaşandı. Çevreyolu kenarında yürüyen İbrahim Yücel dengesini kaybedince uçurumdan düşerek yaralandı. Yaklaşık 200 metre aşağıya kadar inen Yücel, kendi imkanı ile tekrar yukarı çıkamayınca yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri halat yardımı ile yanına indikleri Yücel'i bulunduğu yerden yukarı çıkardı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yücel, tedaviye alındı.


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Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Kaynak: DHA

İbrahim Yücel, Tokat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dengesini kaybedip düştüğü uçurumdan AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dengesini kaybedip düştüğü uçurumdan AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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