Dengesini kaybedip motosikletten düşen sürücü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dengesini kaybedip motosikletten düşen sürücü yaralandı - Son Dakika

Dengesini kaybedip motosikletten düşen sürücü yaralandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

Dengesini kaybedip motosikletten düşen sürücü yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.


Kaza öğlen saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı Sahil Taksi durağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Durdu G. (39) idaresinde ki 67 TB 804 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevrede ki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulundu. Sürücü sağlık ekiplerinin kendisini hastaneye götürülmesi talebini kabul etmedi. Kdz Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri kaza hakkında rapor tutarken, kaza yapan motosiklet yoldan kaldırılarak trafiğe açıldı. - ZONGULDAK

Atatürk Bulvarı, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu
Galatasaray, Türk Telekom ile sözleşme uzattı Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dengesini kaybedip motosikletten düşen sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]