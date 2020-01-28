Dengesini kaybedip yola düşen adam kamyonun altında can verdi - Son Dakika
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Dengesini kaybedip yola düşen adam kamyonun altında can verdi

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Işıklar beldesinde yol kenarında yürürken, dengesini kaybedip düşen Halil İyice (72) kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Dengesini kaybedip yola düşen adam kamyonun altında can verdi, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Işıklar beldesinde yol kenarında yürürken, dengesini kaybedip düşen Halil İyice (72) kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, merkeze bağlı Işıklar beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşen Halil İyice, bu sırada yoldan geçen Yaşar Erul'un kullandığı 03 AS 443 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyonun üzerinden geçtiği Halil İyice, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Halil İyice'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İyice'nin cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Cumhuriyet Mahallesi, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:42 Kaynak: DHA
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